Rund 70 geeignete Plätze in ganz Österreich hatten die Männer bereits ausspioniert. Gestern Früh wurden die sechs Rumänen schließlich in der Nähe von Graz gefasst.

Schon am 18. Juni waren zwei Mitglieder der Bande von Rumänien über Ungarn und die Slowakei nach Österreich eingereist und bezogen ein Quartier in Hart bei Graz. Die Polizei ermittelte dann, dass die Männer für ihr Vorhaben Unterstützung brauchten und auf weitere Mittäter warteten. Die Helfer trafen schließlich am 19. Juli in besagtem Quartier ein.

Im Zuge der Observierungen hatte die Polizei zu dem Zeitpunkt herausgefunden, dass der Wunsch-Tatort der Bande im Großraum Fernitz bei Graz liegen könnte.

LPD NÖ/O.Greene Landespolizeidirektor Franz Popp mit Cobra-Einsatzleiter Hannes Gulnbrein.

Mit Rucksäcken in den Wald

Am gestrigen Dienstag schließlich, dem 21. Juli, verließen die Männer gegen 22 Uhr ihre Unterkunft, einige hatten Rucksäcke dabei. Sie fuhren Richtung Fernitz in ein Waldgebiet an der Mur, eine Stelle, an der eine polizeiliche Observation laut Hannes Gulnbrein vom Einsatzkommando Cobra nicht möglich war.

Gegen ein Uhr morgens wurde im Großraum des Augebietes südlich der A2 ein Fahrzeug bemerkt, das mit hoher Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung auf einem Radweg unterwegs war. Die anderen Fahrzeuge, mit denen die Männer in das Waldgebiet gebracht worden waren, waren in der Zwischenzeit zur Unterkunft zurück gefahren worden.

Ein Einbruch in vier Minuten

Kurz nach drei Uhr morgens schließlich bemerkte die Polizei in einem Supermarkt bei Fernitz, wie drei Männer sich mit einem Brecheisen an einem Bankomaten zu schaffen machten. Sie führen dann einen Sprengsatz in den Ausgabeschlitz des Geldautomaten ein und ließen ihn detonieren. Mit den Geldladen flüchteten sie in den angrenzenden Wald - ganze vier Minuten hatte der Einbruch gedauert.

Wie Ermittlungen später ergaben, wurden diese unmittelbaren Täter rund eineinhalb Stunden nach der Tat von zwei Mittätern aus dem Grazer Stadtgebiet abgeholt und zur Unterkunft zurückgebracht.

Cobra wartete im Quartier

Das Einsatzkommando Cobra hatte in der Zwischenzeit den Zugriff im Quartier der Rumänen vorbereitet. Man sei davon ausgegangen, dass die Männer zurückkehren würden, sagte Cobra-Einsatzleiter Hannes Gulnbrein. Was sie auch taten: In zwei Zugriffen konnten alle sechs verhaftet werden. "Es war kaum spektakulär", führt Gulnbrein aus, Widerstand gab es keinen. Lediglich ein Polizeibeamter verletzte sich an der Hand, als er die Scheibe eines der Täterfahrzeuge einschlug.

In einem der Fahrzeuge wurde noch Sprengstoff gefunden, es handelt sich dabei wahrscheinlich um TATP (Triacetontriperoxid), ein hochexplosives und instabiles Sprengmittel. Die Cobra sprengte es kontrolliert vor Ort.

Bei der Nachschau in der Unterkunft und den anderen Fahrzeugen wurden weder weiterer Sprengstoff noch andere Beweise gefunden.

Täter werden in NÖ einvernommen

Die sechs Täter, sie sind zwischen 38 und 56 Jahre alt und alle einschlägig vorbestraft, werden derzeit im Landeskriminalamt NÖ einvernommen.

Das Bargeld, das die Männer erbeutet hatten, wurde durch ein installiertes Alarm-Farbpaket stark eingefärbt und so gut wie unbrauchbar gemacht. Spuren der Farbe wurden auch an den Tätern gefunden.

Der Einsatz wurde von 14 Beamten des Landeskriminalamtes NÖ und 40 Beamten der Cobra durchgeführt, zusätzlich im Einsatz: die Flugpolizei, das LKA Steiermark. Eine enge Zusammenarbeit gab es auch mit der Fernmeldebehörde.