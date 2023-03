Fußball Barcelona bezwingt Valencia in Unterzahl mit 1:0

Araujo sah nach einer Notbremse die rote Karte Foto: APA/AFP

S pitzenreiter FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Liga nach der Niederlage in der Vorwoche wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Katalanen feierten am Sonntag in Unterzahl einen 1:0-Heimsieg gegen Nachzügler Valencia und vergrößerten den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid, der am Abend bei Betis Sevilla nur 0:0 spielte, auf neun Punkte. Das einzige Tor erzielte Raphinha nach einem gefühlvollen Zuspiel von Kapitän Sergio Busquets per Kopf (15.).