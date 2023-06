Fußball Barcelona-Frauen als Favorit ins CL-Finale gegen Wolfsburg

Putellas dürfte wieder als "Joker" gefragt sein Foto: APA/AFP

D er FC Barcelona greift in der Frauen-Fußball-Champions-League nach dem zweiten Titel in den vergangenen drei Jahren. Nach dem bitteren 1:3 gegen Rekordchampion Lyon 2022 hofft der überlegene spanische Meister diesmal auf ein Happy End am Samstag (16.00 Uhr) im Final-Duell mit dem VfL Wolfsburg. Deutschlands Vizemeister peilt in Eindhoven das Ende einer fast zehnjährigen Durststrecke an, 2013 und 2014 hatte der Club die bisher einzigen Titel in der "Königsklasse" eingefahren.