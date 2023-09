Fußball Barcelona nach zweimaligem Rückstand 2:2 bei Mallorca

Raphinha erzielte gegen Mallorca das erste Barca-Tor Foto: APA/AFP

D er FC Barcelona ist am Dienstag in der achten Runde der spanischen Fußball-Liga nicht über ein 2:2 bei Real Mallorca hinausgekommen. Der Titelverteidiger lag gegen den Tabellen-15. zweimal in Rückstand und rettete schließlich noch einen Punkt, könnte aber die Spitzenposition schon am Mittwoch verlieren. Girona (bei Villarreal) und David Alabas Real Madrid (daheim gegen Las Palmas) würden mit Siegen an Barca vorbeiziehen.