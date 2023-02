Fußball Barcelona patzt in La Liga gegen Almeria - 0:1-Niederlage

APA / BVZ.at

Barca enttäuschte auf ganzer Linie Foto: APA/AFP

N ach dem Ausscheiden in der Fußball-Europa-League unter der Woche gegen Manchester United hat der FC Barcelona auch am Sonntag in der spanischen Meisterschaft gepatzt. Der überlegene La-Liga-Tabellenführer verlor überraschend beim abstiegsbedrohten Club Almeria mit 0:1 (0:1). In der Tabelle haben die Katalanen aber noch immer einen Sieben-Punkte-Polster auf den ersten Verfolger Real Madrid, der am Samstag im Derby gegen Atletico nur 1:1 gespielt hatte.