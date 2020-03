"Die Gesundheit muss immer an erster Stelle stehen", sagte der 32-Jährige. Es sei eine außergewöhnliche Situation "und ihr müsst die Anweisungen von Gesundheitsorganisationen und Behörden befolgen. Nur auf diese Weise können wir es effektiv bekämpfen."

Es sei wichtig, jetzt verantwortungsbewusst zu handeln und zu Hause zu bleiben, meinte der sechsfache Weltfußballer. "Es ist die beste Gelegenheit, die Zeit mit seinen Liebsten zu genießen", schrieb er unter ein Foto, dass ihn mit zwei seiner drei Söhne zeigt.

Messi sprach von komplizierten Tagen auch für ihn und seine Familie. "Wir sind besorgt darüber, was passiert, und wir möchten denen helfen, denen es am schlechtesten geht." Er schicke all den Menschen Kraft, vor allen denen, die in Krankenhäusern arbeiten. Auch Ronaldo hatte am Freitag an seine Fans appelliert, zu Hause zu bleiben.