MLB-Team Cleveland Indians ändert Namen .

Nach jahrelangen Protesten trennen sich die Cleveland Indians aus der Major League Baseball (MLB) von ihrem als rassistisch empfundenen Namen. Das gab der Club am Montag bekannt. Das Baseball-Team aus Ohio heißt seit 1915 Cleveland Indians. Ein neuer Name steht noch nicht fest, laut "New York Times" soll die Namensänderung nach der Saison 2021 erfolgen.