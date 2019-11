13. Saisonniederlage für San Antonio in der NBA .

Mit einem 101:113 gegen die Minnesota Timberwolves haben die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Assocaiation (NBA) die bereits 13. Saisonniederlage hinnehmen müssen. Jakob Pöltl egalisierte mit fünf blocked shots einen persönlichen Rekord. Zudem verbuchte er vier Punkte, acht Rebounds und einen Assist in 21:45 Minuten.