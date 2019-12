Indes verlängerte Dallas-Jungstar Luka Doncic seine Serie, übertraf bei der 106:110-Niederlage bei Sacramento dank 27 Punkten, 8 Assists und 7 Rebounds die bisher gemeinsam mit Michael Jordan gehaltene Bestmarke. Der Slowene erzielte im 19. Spiel in Serie zumindest 20 Zähler und je 5 Vorlagen bzw. Rebounds. Es ist Rekord in der Zeit nach 1976, als NBA und ABA zusammengelegt wurden. Die Gesamtbestmarke stammt von Oscar Robertson (29) in den Sechziger-Jahren.