Basketball Antetokounmpo bei Bucks-Sieg über Pelicans mit 50 Punkten

Giannis Antetokounmpo (r.) war einmal mehr kaum zu halten Foto: APA/dpa/Reuters

D er Grieche Giannis Antetokounmpo hat die Milwaukee Bucks in der National Basketball Association (NBA) mit 50 Punkten zu einem 135:110-Sieg gegen die New Orleans Pelicans geführt. Die Bucks hielten durch ihren dritten Sieg in Serie in der Eastern Conference den Kontakt zu Tabellenführer Boston Celtics, für die Pelicans dagegen war es die achte Niederlage in Folge.