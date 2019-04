Boston Celtics gewannen NBA-Play-off-Auftakt .

In ihrem ersten Play-off-Spiel in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA haben die Boston Celtics mit 84:74 gegen die Indiana Pacers gewonnen und sich damit in der "Best-of-Seven"-Serie mit 1:0 in Führung gesetzt. In der ersten Hälfte sah es am Sonntag noch nach einem Erfolg der Gäste aus, doch ab dem dritten Viertel drehten die Celtics auf.