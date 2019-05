Mit einem souveränen 4:0-Sieg bei den Carolina Hurricanes entschied der sechsfache NHL-Champion (zuletzt 2011) am Donnerstagabend (Ortszeit) die "best of seven"-Serie schnellstmöglich mit 4:0 für sich. Es war der bereits siebente Play-off-Erfolg en suite der Bruins.

Goalie Tuukka Rask war mit 24 "saves" neuerlich ein starker Rückhalt für Boston. Der 32-jährige Finne verbuchte damit das insgesamt siebente Play-off-Shutout seiner Karriere.

Der Tscheche David Pastrnak (25./PP) sowie die Kanadier Patrice Bergeron (39./PP, 51.) und Brad Marchand (58./EN) erzielten die Tore für die Gäste, die im Endspiel (Auftakttermin noch offen) entweder auf die San Jose Sharks oder Saint Louis Blues (aktueller Stand: 2:1) treffen werden.