Die Dallas Mavericks kassierten im Kampf um die Play-off-Teilnahme einen weiteren Rückschlag. Gegen die zuvor neun Spiele sieglosen Sacramento Kings verlor das Team um Basketball-Star Luka Doncic am Sonntagabend (Ortszeit) 107:121. Für die Texaner war es die fünfte Niederlage in den vergangenen sieben Spielen. Auch die 22 Punkte von Doncic im letzten Viertel halfen nichts, der Slowene kam insgesamt auf 37 Zähler. Weil auch die Portland Trail Blazers verloren, blieb der Rückstand auf Rang sechs in der Western Conference aber unverändert.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag: Miami Heat - Brooklyn Nets 109:107, Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers 109:101, Orlando Magic - Houston Rockets 110:114, Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 112:106, Dallas Mavericks - Sacramento Kings 107:121, Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves 124:105