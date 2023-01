Basketball Celtics gewinnen NBA-Krimi gegen Warriors

Tatum zeigte eine Galavorstellung Foto: APA/dpa/Reuters

D ie Boston Celtics sind in der National Basketball Association (NBA) weiter das Maß aller Dinge und haben auch den Krimi gegen die Golden State Warriors gewonnen. Im Duell der letztjährigen Finalisten holten die Celtics gegen den Titelverteidiger nach Verlängerung am Donnerstagabend ein 121:118 und konnten sich dabei ein weiteres Mal auf Jayson Tatum verlassen, der es auf 34 Punkte und 19 Rebounds brachte. Der Leader der Eastern Conference siegte zum achten Mal in Folge.