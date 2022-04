Dallas-Niederlage bei Doncic-Rückkehr im NBA-Play-off

Werbung

Nach der 99:100-Auswärtsniederlage steht es 2:2 nach Siegen. Ebenfalls den Ausgleich in der besten Basketball-Liga der Welt schaffte Minnesota, am Samstag gewannen die Wolves zuhause mit 119:118 gegen die Memphis Grizzlies.

Boston steht indes schon dicht vor dem Einzug in die zweite Runde. Die Celtics schlugen die Brooklyn Nets auch im dritten Spiel, diesmal 109:103. Ein vorzeitiges Aus wendeten die Toronto Raptors beim 110:102 gegen die Philadelphia 76ers ab. In dieser Serie steht es nun 1:3.

NBA-Ergebnisse vom Samstag - Play-off - Achtelfinali ("best of seven"): Eastern Conference: Brooklyn Nets - Boston Celtics 103:109 - Stand in Serie: 0:3, Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 110:102 - Stand 1:3

Western Conference: Utah Jazz - Dallas Mavericks 100:99 - Stand 2:2, Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 119:118 - Stand 2:2.