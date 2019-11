Denver beendete in NBA Houstons Siegesserie .

Nach acht Siegen in Serie hat es für Houston in der National Basketball Association (NBA) wieder eine Niederlage gesetzt. Die Rockets unterlagen auswärts den ebenfalls stark in die Saison gestarteten Denver Nuggets am Mittwoch 95:105. Der Schlüssel zum Erfolg für das Heimteam war die starke Defensive. Denver gelang es als erster Mannschaft in dieser Saison, Houston unter 100 Punkten zu halten.