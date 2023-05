Denver Nuggets nach Triumph über Phoenix im NBA-Halbfinale

Die Suns mit ihren Starspielern Kevin Durant und Devin Booker enttäuschten insbesondere in der ersten Halbzeit und konnten einen Rückstand von zwischenzeitlich 32 Punkten nicht mehr wettmachen. Suns-Coach Monty Williams fühlte sich danach "einfach nur schlecht". Im entscheidenden Spiel war Jokic erneut besser als Durant oder Booker. Der Serbe verbuchte 32 Punkte, 10 Rebounds und 12 Vorlagen, dazu kam ein Block und 3 eroberte Bälle. Durant beendete die Partie mit 23 Zählern, Booker kam auf 12. Bester Suns-Werfer war Cameron Payne mit 31 Punkten. Chris Paul fehlte den Suns wie schon in den Partien zuvor.

"Wir hatten die gleiche Einstellung wie zu Hause, aggressiv spielen und werfen", sagte Jokic. Der Traum vom ersten Meistertitel der Geschichte lebt weiter. Wer der nächste Gegner sein wird, könnte sich schon in der Nacht auf Samstag herauskristallisieren. Titelverteidiger Golden State liegt vor Partie Nummer sechs gegen NBA-Rekordchampion Los Angeles mit 2:3 zurück.

3:3 steht es im Halbfinale der Eastern Conference zwischen Boston und Philadelphia. Die Celtics erzwangen mit einem 95:86-Sieg bei den 76ers ein Entscheidungsspiel und das völlig leistungsgerecht, zumal sie über weite Strecken der Partie vorangelegen waren. Verlass war im Finish auf Jayson Tatum, der 16 seiner 19 Punkte im Schlussviertel erzielte. "Ich bin einer der besten Basketballspieler der Welt. Habe Höhen und Tiefen und strauchle manchmal, aber es ist ein langes Spiel, und sie müssen mir vertrauen", sagte Tatum über sein Selbstvertrauen in den Schlussminuten trotz zuvor nur einem Treffer bei 14 Versuchen.

Bester Werfer der Celtics war Marcus Smart mit 22 Zählern. Bei den 76ers kamen Joel Embiid und Tyrese Maxey auf jeweils 26 Zähler, James Harden verbuchte 13 Punkte.

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag - Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference: Philadelphia 76ers - Boston Celtics 86:95. Stand in Serie: 3:3.

Western Conference: Phoenix Suns - Denver Nuggets 100:125. Endstand in Serie: 2:4.