Double-Double von Pöltl bei 99:104 der Spurs in Dallas

Trotz eines perfekten Starts und einer 23:3-Führung nach sieben Spielminuten haben die San Antonio Spurs am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Dallas Mavericks mit 99:104 die vierte Niederlage in Serie erlitten. Jakob Pöltl schaffte mit 14 Punkten und 13 Rebounds zum dritten Mal in der Saison ein Double-Double. Zudem verbuchte der Wiener je zwei Assists und Blocks sowie einen Steal in 35:48 Minuten auf dem Parkett.