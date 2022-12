Basketball Dritter Sieg in Folge für Spurs ohne verletzten Pöltl

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Josh Richardson erzielt 24 Punkte für San Antonio Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) den dritten Sieg in Folge in der National Basketball Association (NBA) eingefahren. Der am Knie verletzte Wiener Jakob Pöltl fehlte auch beim 112:111 gegen die Cleveland Cavaliers. Der 27-jährige Center hat die mittlerweile sechste Partie hintereinander verpasst.