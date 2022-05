Basketball Golden State nach Aufholjagd mit zweitem Sieg gegen Dallas

Doncic und Co. hatten auch in Spiel zwei gegen Curry das Nachsehen Foto: APA/dpa/Reuters

D ie Golden State Warriors haben trotz zwischenzeitlich 19 Punkten Rückstand in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auch das zweite Conference-Finalspiel gegen die Dallas Mavericks gewonnen. Das Team um die Stars Stephen Curry und Klay Thompson ging am Freitagabend erst im letzten Viertel beim Stand von 86:85 erstmals in Führung und siegte 126:117. Die Texaner verspielten in der "best of seven"-Serie vor ihrem ersten Heimspiel am Sonntag eine bessere Ausgangslage.