Basketball Golden State Warriors fehlt noch ein Sieg zum NBA-Titel

Stephen Curry hatte nicht seinen besten Tag Foto: APA/sda/dpa

D en Golden State Warriors fehlt in der NBA-Finalserie noch ein Sieg zum Titel. Das Team aus Kalifornien feierte am Montag (Ortszeit) in Spiel fünf einen hart erarbeiteten 104:94-Heimsieg gegen die Boston Celtics, führt nun in der Best-of-7-Serie 3:2. Die Gäste lagen einzig im dritten Viertel in Führung, nachdem sie zuvor bis zu 16 Punkte in Rückstand gelegen waren. Zu Beginn der letzten zwölf Minuten zogen die Warriors von 75:74 auf 85:74 davon, ließen nichts mehr anbrennen.