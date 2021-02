Zum 105:100 der San Antonio Spurs gegen die Golden State Warriors steuerte der 25-jährige Wiener 14 Punkte und elf Rebounds bei. Zudem verzeichnete er vier Blocks in 29:50 Minuten Einsatzzeit. Bereits am (heutigen) Dienstag treffen die beiden Teams neuerlich aufeinander.

Die Texaner mussten weiterhin auf LaMarcus Aldridge verzichten, weshalb Pöltl als Center wieder der Startformation angehörte. Sie lagen im zweiten Viertel um bis zu 14 Punkte (31:45, 16. Minute) zurück, ehe sich nach dem Seitenwechsel ein offener Schlagabtausch entwickelte. Warriors-Star Stephen Curry sorgte mit einem Distanztreffer zum 101:100 aus Sicht von San Antonio bei neun Sekunden Restspielzeit noch einmal für Spannung pur, aber DeMar DeRozan blieb in der Folge viermal an der Freiwurflinie cool.

"Wir hatten vor allem im ersten Viertel Probleme in der Transition-Defense und haben auch sonst zu viele einfache Körbe zugelassen. Danach haben wir aber großteils sehr gut verteidigt und sind nach Steals auch immer wieder selbst zu einfachen Punkten gekommen", analysierte Pöltl, der zum insgesamt elften Mal in seiner NBA-Karriere doppelt zweistellig angeschrieben hatte. "Im Schlussviertel haben wir offensiv kurz den Faden verloren und Steph Curry war schwer zu stoppen. Wir haben aber an der Freiwurflinie die Nerven behalten und Dejounte (Murray, Anm.) hat einen ganz schweren Dreier getroffen. Alles in allem ein super Sieg, gegen das kleine Line-up der Warriors ist es nicht leicht."

Murray war mit 27 Punkten der beste Scorer der Spurs, die weiterhin auf Platz fünf der Western Conference liegen. Bei Golden State verzeichnete Curry 32 Zähler.

Titelverteidiger Los Angeles Lakers kam erst nach Verlängerung zu einem 119:112 gegen Oklahoma City Thunder. LeBron James verbuchte mit 28 Punkten, 14 Rebounds und zwölf Assists ein Triple-Double. Beim 125:112 der Milwaukee Bucks auswärts über die Denver Nuggets waren zwei Europäer die erfolgreichsten Werfer. Aufseiten der Sieger, die Zweiter der Eastern Conference sind, erzielte der Grieche Giannis Antetokounmpo 30 Punkte, beim Team aus Colorado brachte es der Serbe Nikola Jokic auf 35.

NBA-Ergebnisse vom Montag: San Antonio Spurs (Double-Double von Jakob Pöltl mit 14 Punkten und elf Rebounds in 29:50 Minuten) - Golden State Warriors 105:100, Charlotte Hornets - Houston Rockets 119:94, Chicago Bulls - Washington Wizards 101:105, Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 113:128, Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 127:122, Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers 119:113, Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 112:125, Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 119:112 n.V.