Jakob Pöltl übertraf Marke von 3.000 Rebounds in NBA

In einem ausgeglichenen Duell wechselte die Führung 14 Mal, elf Mal stand es unentschieden. Erst nach dem 83:82 in der 40. Minute blieben die Kanadier bis zum Schluss voran. Pöltl erreichte den "3.000er" an den Brettern im zweiten Abschnitt. "Es ist offensiv nicht so wirklich gelaufen, aber dank vieler Offensiv-Rebounds und Steals konnten wir im Schlussviertel einen starken Run hinlegen", sagte der "Big Man".

Pöltl war einer von fünf Spielern der Raptors, die zweistellig scorten. Bester Werfer war Pascal Siakam mit 20 Zählern. Beginnend mit einem "Doppel" bei den Washington Wizards am Donnerstag und Samstag warten auf Toronto nun fünf Auswärtsspiele hintereinander.

NBA-Leader Milwaukee Bucks ließ sich auch von den Brooklyn Nets nicht stoppen und feierte mit 118:104 den 15. Sieg in Folge. Giannis Antetokounmpo bilanzierte mit 33 Punkten und 15 Rebounds. Nikola Jokic indes erreichte sein 100. Triple-Double in der NBA. Der Center der Denver Nuggets verzeichnete beim 133:112 auswärts gegen die Houston Rockets 14 Zähler, elf Rebounds und zehn Assists. Dem "Hunderter"-Club gehören außer dem Serben nur Russell Westbrook (198), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) sowie LeBron James (106) an.

Die Memphis Grizzlies gewannen 121:109 gegen Los Angeles Lakers, die zumindest zwei Wochen auf den am rechten Fuß verletzten LeBron James verzichten müssen. Ja Morant erzielte 28 seiner 39 Punkte für das Team aus Tennessee im dritten Viertel. Mit je zehn Rebounds und Assists schrieb der Guard dreifach zweistellig an. Ein seltenes Erfolgserlebnis gab es für Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs. Die Texaner feierten mit 102:94 bei Utah Jazz den ersten Sieg nach zuletzt 16 Niederlagen hintereinander.

NBA-Ergebnis vom Dienstag: Toronto Raptors (14 Punkte, 3 Rebounds, 3 Steals in 26:16 Minuten von Jakob Pöltl) - Chicago Bulls 104:98.