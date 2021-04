Jakob Pöltl übertrifft 2.000-Punkte-Marke in NBA .

Jakob Pöltl hat am Donnerstag (Ortszeit) beim 106:91 der San Antonio Spurs gegen die Detroit Pistons die Marke von 2.000 erzielten Punkten in Spielen der regulären NBA-Saison geknackt. Zudem absolvierte er seinen 200. Einsatz für die Texaner im Grunddurchgang. Mit 17 Punkten und elf Rebounds verzeichnete der Wiener zum zwölften Mal in der laufenden Saison und zum 21. Mal insgesamt ein Double-Double. Weiters steuerte er je vier Assists und Blocks in 29:45 Minuten bei.