James führte Lakers mit 47 Punkten am Geburtstag zum Sieg

Neben James erzielten am Freitag gleich vier weitere Spieler mehr als 40 Punkte in der besten Basketballliga der Welt. Unter anderem führte Giannis Antetokounmpo die Milwaukee Bucks mit 43 Punkten und 20 Rebounds zu einem 123:114 gegen die Minnesota Timberwolves. CJ McCollum erzielte für die New Orleans Pelicans 42 Punkte und verwandelte dabei elf Drei-Punkte-Würfe. Die Pelicans sind nach dem 127:116 gegen die Philadelphia 76ers, ihrem fünften Sieg in Serie, das beste Team der Western Conference.

Zach LaVine schrieb mit 43 Punkten beim 132:118 der Chicago Bulls gegen die Detroit Pistons an. Für die Golden State Warriors kam Jordan Poole beim 118:112 gegen die Portland Trail Blazers auf 41 Zähler.

Ohne sechs gesperrte Spieler unterlagen die Orlando Magic mit 100:119 gegen die Washington Wizards. Der Deutsche Moritz Wagner hatte am Mittwoch in der Partie gegen die Detroit Pistons mit einem harten Foul eine Auseinandersetzung zwischen Spielern beider Teams ausgelöst. Damit Orlando gegen Washington überhaupt acht Spieler aufbieten konnte, wurden die Strafen aufgeteilt.