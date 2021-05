Kapfenberg in BSL-Finalserie mit 1:0 in Führung .

Die Kapfenberg Bulls sind am Donnerstagabend in der "Best-of-five"-Finalserie der Basketball Superliga (BSL) mit 1:0 in Führung gegangen. Der Titelverteidiger besiegte die Swans Gmunden auswärts vor allem dank einer starken Dreipunkte-Quote 86:80 (46:36). Das zweite Spiel steigt am Sonntag (20.15 Uhr/live Sky Sport Austria) in der Obersteiermark.