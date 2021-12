Knappe Niederlage von San Antonio in Phoenix

Die Texaner hatten den besseren Start, Pöltl sorgte mit der Sirene für das 33:26 nach dem ersten Abschnitt. In der Folge übernahmen die Gastgeber das Kommando und setzten sich bis auf 78:62 kurz vor Ende des dritten Viertels ab. Die Spurs konterten noch einmal, schafften aber gut fünfeinhalb Minuten vor Schluss nur mehr den 91:91-Ausgleich. "Am Ende haben die Suns in der Offensive extrem effizient gespielt", analysierte Pöltl, der zum insgesamt 30. Mal in der regulären Saison der NBA doppelt zweistellig angeschrieben hatte.

Auf San Antonio warten nun fünf Heimspiele hintereinander. Bereits am (heutigen) Dienstag empfangen die Texaner die New York Knicks, die mit drei Niederlagen in Serie im Gepäck angereist sind.

An der Spitze der NBA geht es im Gleichschritt weiter. Neben Phoenix haben am Montag auch die Golden State Warriors den 20. Saisonsieg bei jeweils vier Niederlagen gefeiert. Stephen Curry führte sein Team mit 31 Punkten zu einem 126:95 gegen Orlando Magic.

NBA-Ergebnisse vom Montag: Phoenix Suns - San Antonio Spurs (14 Punkte, 11 Rebounds in 32:18 Minuten von Jakob Pöltl) 108:104, Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 124:127 n.V., Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder 103:114, Indiana Pacers - Washington Wizards 116:110, Miami Heat - Memphis Grizzlies 90:105, Chicago Bulls - Denver Nuggets 109:97, Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 112:104, Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 110:121, Golden State Warriors - Orlando Magic 126:95, Portland Trail Blazers - LA Clippers 90:102.