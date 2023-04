Basketball Knicks gehen in NBA-Play-offs in Führung

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Jokic führte Denver zur 3:0-Führung im Play-off Foto: APA/dpa

D ie New York Knicks sind in der ersten Runde der NBA-Play-offs wieder in Führung gegangen. Sie siegten im Madison Square Garden in der nordamerikanischen Basketball-Liga am Freitag (Ortszeit) gegen die Cleveland Cavaliers mit 99:79. Damit steht es in der "best of seven"-Serie nun 2:1 für New York. Vier Siege sind für den Einzug in die zweite Runde nötig. New York gelang es, mit Cleveland erstmals in dieser Saison ein Team bei unter 80 Punkten zu halten.