Basketball L.A. Lakers beenden ohne Topstars Niederlagenserie

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Eine der Lakers-Stützen gegen Oklahoma: Wenyen Gabriel Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O hne ihre vier Starspieler haben die Los Angeles Lakers in der NBA wieder auf die Siegerstraße gefunden. Im Heimspiel gegen Oklahoma City Thunder gelang den Lakers am Freitagabend (Ortszeit) ein 120:101-Erfolg. Der kam nach acht Niederlagen in Serie freilich zu spät, die Chancen auf die Play-off-Teilnahme sind für die Truppe schon dahin. LeBron James (Knöchel), Anthony Davis (Fuß), Russell Westbrook (Schulter) und Carmelo Anthony (Krankheit) sahen von der Seitenlinie zu.