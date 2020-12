LeBron James für "Time"-Magazin "Sportler des Jahres" .

Das "Time"-Magazin hat Basketball-Superstar LeBron James als "Sportler des Jahres" ausgezeichnet. Der legendäre NBA-Profi, der am 30. Dezember 36 Jahre alt wird und heuer die Los Angeles Lakers als wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie zum Titel geführt hatte, engagiert sich seit langem auch als Aktivist. So forderte er etwa in diesem Jahr als Teil der Kampagne "More Than a Vote" vor allem Afroamerikaner dazu auf, bei der US-Präsidentschaftswahl ihre Stimme abzugeben.