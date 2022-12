Basketball Luka Doncic stellt NBA-Rekord auf

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Slowene Doncic schrieb NBA-Geschichte Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D er slowenische Basketball-Star Luka Doncic hat in einem Heimspiel seiner Dallas Mavericks gegen die New York Knicks NBA-Geschichte geschrieben. Als erster Spieler der nordamerikanischen Basketballliga überhaupt erzielte er ein Triple-Double mit 60 Punkten und mehr als 20 Rebounds. Mit 60 Punkten, 21 Rebounds und 10 Assists stellte er den NBA-Titanen Wilt Chamberlain in den Schatten, der 1968 das bisher letzte Triple-Double mit 50 Punkten und 20 Rebounds erzielt hatte.