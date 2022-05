Basketball Miami Heat gewinnen erste Play-off-Partie gegen Sixers

Tyler Herro (links) hatte Bam Adebayo meist im Griff Foto: APA/dpa/Reuters

D ie Miami Heat sind mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers in ihre Viertelfinalserie in den NBA-Play-offs gestartet. Tyler Herro gelangen am Montagabend beim 106:92 als Einwechselspieler 25 Punkte. Die 76ers lagen ohne ihren am Kopf verletzten Basketball-Star Joel Embiid den größten Teil der Partie hinten und waren den Gastgebern mit Ausnahme einer Phase kurz nach der Pause nicht ebenbürtig. Die 76ers bekamen die meisten Zähler von Tobias Harris (27).