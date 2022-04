Miami im NBA-Play-off weiter - Phoenix holt dritten Sieg

Werbung

Die Phoenix Suns gewannen zu Hause gegen die New Orleans Pelicans mit 112:97 und gingen in der Serie mit 3:2 in Führung. Die Nummer 1 nach dem Grunddurchgang konnte sich auf Mikal Bridges (31 Punkte) und Chris Paul (22 Punkte, 11 Assists) verlassen. Topscorer Devin Booker fehlt den Suns weiter verletzt, er wird auch in nächsten Spiel in New Orleans am Donnerstag nicht dabei sein. Brandon Ingram kam für die "Pels" dieses Mal nur auf 22 Zähler.

Die Memphis Grizzlies stellten gegen die Minnesota Timberwolves durch einen 111:109-Heimsieg ebenfalls auf 3:2. Minnesota verspielte erneut eine Führung, nachdem die Gäste im letzten Viertel schon 13 Punkte vorangelegen waren. Ja Morant (30 Punkte) gelang eine Sekunde vor Schluss der entscheidende Korb für Memphis.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag - Play-off, Achtelfinale ("best of seven"):

Eastern Conference: Miami Heat - Atlanta Hawks 97:94. Endstand in Serie: 4:1

Western Conference: Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 112:97 - Stand: 3:2, Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 111:109 - Stand 3:2