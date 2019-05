Milwaukee führt im NBA-Eastern-Conference-Finale 2:0 .

Die Milwaukee Bucks haben am Freitag mit einem ungefährdeten 125:103-Heimerfolg über die Toronto Raptors ihren bereits sechsten Play-off-Sieg en suite gefeiert. Damit führt der NBA-Grunddurchgangsgewinner im Eastern-Conference-Finale 2:0. Das dritte Spiel der "best of seven"-Serie findet in der Nacht auf Montag (ab 1.00 Uhr MESZ/live DAZN) in Toronto statt.