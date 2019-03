NBA-Serie von San Antonio nach neun Siegen zu Ende .

Die Siegesserie der San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA) ist am Mittwoch zu Ende gegangen. Jakob Pöltl und seine Kollegen unterlagen Miami Heat mit 105:110. Der 23-jährige Center aus Wien steuerte zwei Punkte, acht Rebounds und zwei Assists in 13:50 Minuten Spielzeit bei. Neun Partien in Folge hatten die Spurs zuletzt für sich entschieden.