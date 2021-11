NBA-Superstar James nach ausgelöstem Tumult ausgeschlossen

Das Gerangel passierte im dritten Viertel, als die Pistons noch eine 78:66-Führung innehatten. Für James war es erst das zweite Spiel nach einer Acht-Spiele-Pause wegen einer Bauchmuskelverletzung. Der viermalige Meister wollte sich nach seinem groben Foul erst bei Stewart entschuldigen, dieser reagierte aber enorm wütend und wurde für seine Reaktion selbst ausgeschlossen. "Jeder in der Liga weiß, dass LeBron kein schmutziger Spieler ist", betonte dessen Lakers-Teamkollege Anthony Davis.

Stewart wurde laut Angaben von Pistons-Coach Dwane Casey mit acht bis neun Stichen genäht. Die beiden Teams treffen bereits am Sonntag in Los Angeles erneut aufeinander. Die Lakers verbesserten ihre Saisonbilanz auf 9:9 Siege und schoben sich in der Western Conference vorerst auf Rang acht. Der Rekordmeister und Titel-Mitfavorit hinkt den eigenen Ansprüchen in dieser Saison bisher aber noch hinterher.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag: Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 97:91, Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 116:121, Chicago Bulls - New York Knicks 109:103, Phoenix Suns - Denver Nuggets 126:97, Golden State Warriors - Toronto Raptors 119:104