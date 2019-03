In seiner Karriere hatte Nowitzki bereits einmal Rang sechs innegehabt, wurde aber von LeBron James überholt. Der Würzburger ist der bisher einzige Nicht-US-Amerikaner, der die 30.000-Punkte-Marke in der besten Basketball-Liga der Welt geknackt hat. Dieses Kunststück ist überhaupt erst sieben NBA-Profis gelungen, der erste war Chamberlain am 16. Februar 1972.