Basketball ÖBV-Männer besiegen Irland beim Comeback von Jakob Pöltl

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

NBA-Legionär Pöltl gegen Irland im Einsatz Foto: APA/EXPA/JFK

D as österreichische Basketball-Nationalteam der Männer hat am Donnerstagabend in der Vorqualifikation (Gruppe A) zur Europameisterschaft 2025 in Salzburg einen 92:66 (51:35)-Sieg gegen Irland gefeiert. Jakob Pöltl war bei seinem Comeback mit 14 Punkten bester heimischer Scorer. Elf Rebounds des NBA-Centers bedeuteten zudem ein Double-Double. Renato Poljak und Debütant Timo Lanmüller steuerten je 13 Zähler bei.