Basketball Österreichs 3x3-Frauen eröffnen Wien-WM mit Sieg

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ein Auftakt nach Maß für Österreichs Basketballerinnen Foto: APA/EVA MANHART

Werbung

Ö sterreichs 3x3-Basketballerinnen sind am Dienstag mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft (Pool A) auf dem Rathausplatz in Wien gestartet. Anja Fuchs-Robetin, Sigrid Koizar, Camilla Neumann und Sarah Sagerer bezwangen Vize-Europameister Niederlande souverän 21:12. Im zweiten Gruppenspiel um 21.40 Uhr wartete mit Spanien, kontinentaler Champion 2021, ein weiterer "Brocken" als Gegner.