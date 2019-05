Philadelphia in Play-off-Serie gegen Toronto 2:1 voran .

Die Philadelphia 76ers führen nach einem klaren 116:95-Heimsieg am Donnerstag über die Toronto Raptors in der zweiten Play-off-Runde der NBA mit 2:1. Bester Mann auf dem Parkett war Sixers-All-Star Joel Embiid mit 33 Punkten und 10 Rebounds. Das vierte Match der "best of seven"-Serie findet am Sonntag (21.30 Uhr MESZ/live DAZN) erneut in Philadelphia statt.