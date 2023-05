Philadelphia siegt in NBA zum Auftakt in Boston

Hardens wichtigster Wurf war ein Dreier 8,7 Sekunden vor Schluss. "Ich arbeite an diesem Wurf jeden Tag. Ob er reingeht oder nicht, ich habe das Selbstvertrauen, den zu werfen", sagte Harden. "Das ist ein guter Sieg für uns."

Bei den Celtics verbuchte Jason Tatum 39 Zähler und holte 11 Rebounds, er konnte in der spannenden Schlussphase der Begegnung die Niederlage für Boston aber nicht abwenden. Beim letzten Ballbesitz foulte Tatum im Angriff.

Die Denver Nuggets gewannen auch das zweite Spiel gegen die Phoenix Suns. Das Team um Nikola Jokic, zweimaliger wertvollster Spieler, drehte die Partie im Schlussviertel und bremste beim 97:87 alle Versuche der Gäste um die Stars Kevin Durant und Chris Paul. Jokic kam auf 39 Punkte.

NBA-Ergebnisse vom Montag - Play-off, 2. Runde ("best of seven"):

Eastern Conference: Boston Celtics - Philadelphia 76ers 115:119. Stand in Serie: 0:1

Western Conference: Denver Nuggets - Phoenix Suns 97:87. Stand: 2:0