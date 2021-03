Pöltl übertrifft 1.000-Punkte-Marke im Spurs-Dress .

Die San Antonio Spurs haben am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen deutlichen 119:93-Sieg gegen die New York Knicks gefeiert. Nach den Rebounds am Vortag knackte Jakob Pöltl dabei auch bei den im Dress der Texaner erzielten Punkten die Tausender-Marke. Der 25-jährige Wiener hält nun bei 1.002 Zählern für das Team aus "Alamo City".