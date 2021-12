San Antonio feiert bei Golden State vierten Sieg in Serie

Die San Antonio Spurs sind in der National Basketball Association (NBA) weiter im Aufwind. Mit einem 112:107 bei Leader Golden State Warriors haben sie am Samstag (Ortszeit) den vierten Sieg in Serie gefeiert, der für Jakob Pöltl ein "richtig cooler" war. Der Wiener steuerte sechs Punkte, neun Rebounds, fünf Assists und drei Blocks in 31:08 Minuten Einsatzzeit bei. Zudem hatte er mit 21 die beste Plus-Minus-Bilanz in seinem Team.