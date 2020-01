San Antonio nahm Revanche an Miami .

Vier Tage nach dem 100:106 auswärts haben die San Antonio Spurs am Sonntag das "Rückspiel" gegen Miami Heat in der National Basketball Association (NBA) für sich entschieden. Beim 107:102 gegen den Zweitplatzierten der Eastern Conference verbuchte Jakob Pöltl je zwei Rebounds und blockierte Würfe in 12:09 Minuten Spielzeit.