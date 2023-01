Basketball San Antonio unterlag LA Clippers 126:131

Kawhi Leonard glänzt mit 36 Punkten gegen San Antonio Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

W eil Kawhi Leonard an früherer Wirkungsstätte geglänzt hat, haben die San Antonio Spurs am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) 126:131 gegen die LA Clippers verloren. Der Small Forward verbuchte mit 36 Punkten gegen sein ehemaliges Team eine Saisonbestleistung. Jakob Pöltl bilanzierte aufseiten der Texaner mit elf Zählern, sechs Rebounds, vier Assists und einem Steal in 23:45 Minuten auf dem Parkett.