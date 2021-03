San Antonio verliert 97:100 gegen Charlotte .

Die San Antonio Spurs sind am Montag (Ortszeit) mit einer Niederlage ins erste von neun Heimspielen hintereinander in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Jakob Pöltl und Kollegen verloren gegen die Charlotte Hornets vor 3.222 Fans mit 97:100. Der Center aus Wien verzeichnete die meisten Rebounds (elf) und Blocks (vier). Zudem steuerte er vier Punkte und einen Assist in 25:43 Einsatzminuten bei.