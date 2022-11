Basketball Sechste Niederlage in Folge für San Antonio in NBA

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Jakob Pöltl versucht Zion Williamson zu stoppen Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

M it einem 110:129 gegen die New Orleans Pelicans haben die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) die sechs Niederlage hintereinander und die 13. im laufenden Spieljahr der National Basketball Association (NBA) erlitten. Jakob Pöltl egalisierte mit 14 Rebounds seine Saisonbestleistung, außerdem standen vier Punkte und je drei Assists sowie Steals für den Center zu Buche. Der 27-jährige Wiener war 25:33 Minuten im Einsatz.