Spurs wählen Wembanyama an Position eins beim NBA-Draft

A usnahmetalent Victor Wembanyama spielt zukünftig wie erwartet für die San Antonio Spurs in der NBA. Die Basketball-Mannschaft aus Texas wählte den 19-jährigen Franzosen am Donnerstagabend (Ortszeit) beim Draft in New York an erster Stelle aus. Wembanyama gilt als das größte Talent seit LeBron James, der vor 20 Jahren von den Cleveland Cavaliers an erster Stelle ausgewählt worden war.

"Damit geht etwas in Erfüllung, wovon ich mein ganzes Leben lang geträumt habe", sagte Wembanyama, der verkürzt auch "Wemby" genannt wird. "Diesen Satz von (NBA-Commissioner; Anm.) Adam Silver zu hören, davon habe ich so sehr geträumt, dass ich weinen muss." Das Supertalent ist laut eigenen Angaben 2,21 Meter groß und hat neben den einer enormen Reichweite auch ein ausgezeichnetes Ballgefühl, zudem ist sein Distanzwurf effektiv. Bis zuletzt spielte Wembanyama für den Club Boulogne-Levallois Metropolitans 92 in der französischen Liga. Auch in der französischen Nationalmannschaft ist der 19-Jährige bereits zum Einsatz gekommen. San Antonio hatte im vergangenen Monat die NBA-Draft-Lotterie gewonnen und damit das Recht erworben, die Nummer eins zu wählen. Das Ex-Team von Österreichs NBA-Profi Jakob Pöltl hat unter Trainer Gregg Popovich fünf NBA-Titel gewonnen und mit der Auswahl von David Robinson (1987) und Tim Duncan (1997) bereits zweimal den Draft-Jackpot geknackt. Beide waren wie Wembanyama großgewachsene Spieler für die Center-Position und fügten sich in der besten Basketball-Liga der Welt sofort ein. Sie bildeten über Jahre das Fundament für die Erfolge der Spurs. Heute sind Robinson und Duncan Mitglieder der Hall of Fame. Ein ähnliches Schicksal wird Wembanyama vorausgesagt. Lakers-Superstar James bezeichnete das französische Phänomen im Vorfeld als "Alien". "Es ist schwer, in dieser Liga zu gewinnen", sagte Wembanyama. "Mein Ziel ist es, so viel wie möglich zu lernen, denn ich möchte diesen Ring gewinnen." Die Charlotte Hornets entschieden sich mit dem zweiten Pick für Forward Brandon Miller, Point Guard Scoot Henderson landete als Nummer drei bei den Portland Trail Blazers. Die Thompson-Zwillinge komplettierten die Top fünf: Amen Thompson ging als Nummer vier an die Houston Rockets, Ausar Thompson als Fünfter zu den Detroit Pistons.