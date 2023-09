BSL Basketball Superliga wechselt auf NBA-Spielball

Der Spalding-Ball wird durch Wilson ersetzt Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

I n der Basketball Superliga (BSL) wird ab der kommenden Saison mit dem gleichen Ball gespielt wie in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Das gab Basketball Austria im Rahmen der Saisonauftakt-Pressekonferenz am Dienstag in Wien bekannt. Mit dem Ausrüster Wilson sei eine Partnerschaft für vier Jahre abgeschlossen worden, hieß es. Zuletzt wurden in der höchsten österreichischen Spielklasse Bälle von der Marke Spalding verwendet.