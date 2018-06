Angeführt von einem überragenden Kevin Durant, der 43 Punkte und 13 Rebounds verbuchte, feierten die "Dubs" am Mittwochabend (Ortszeit) einen 110:102-(52:58)-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers und gewannen damit auch das dritte Spiel der "best of seven"-Serie. Bei den Gastgebern legte Superstar LeBron James mit 33 Punkten, elf Assists und zehn Rebounds ein Triple-Double auf. Spiel vier findet bereits in der Nacht auf Samstag (3.00 Uhr MESZ/live DAZN) in Cleveland statt.